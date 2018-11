Dieven stelen geld uit schooltje Kristien Bollen

07 november 2018

In basisschool het Minnepoortje in de Minnsestraat in Assent bij Bekkevoort heeft men dinsdagochtend rond iets over 19 uur vastgesteld dat dieven ingebroken hadden. De daders maakten een raam stuk en maakten het beveiligingssysteem onklaar. Een bureel werd doorzocht en ze braken een geldkluisje open. Er werd ongeveer duizend euro gestolen.