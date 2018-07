Dierensticker is te koop voor vier euro 13 juli 2018

Bekkevoort gaat de huisdierensticker te koop aanbieden voor 4 euro per stuk. De sticker hang je aan een venster van de woning en wijst bij eventuele brand de hulpdiensten erop dat er binnen een huisdier aanwezig is. De oppositie reageerde verbaasd op de retributie.





"In heel wat gemeenten werd beslist om deze sticker gratis aan te bieden", zegt raadslid Johan Everaerts (N-VA). Volgens eerste schepen Benny Reviers (sp.a) is er geen goede communicatie geweest tussen de gemeente en de brandweerzone Oost.





"Wij hadden onze stickers al laten drukken voor de zone besliste om ook een gratis versie te verspreiden. Zowel de gratis als de betalende sticker zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis." (VDWT)