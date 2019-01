Deponeer drollen voortaan in de hondenpoepbuis Tom Van de Weyer

09u39 0 Bekkevoort De gemeente Bekkevoort heeft op proef twee hondenpoepbuizen geplaatst. Baasjes die hun hond uitlaten kunnen de uitwerpselen in een plastic zakje in de buis deponeren. Die is er speciaal voor ontworpen en je kan er geen ander afval ingooien.

Baasjes die de drollen van hun hond niet opkuisen riskeren een gasboete tot maximaal 350 euro. Samen met het initiatief ‘Mooimakers’ van de Vlaamse overheid wil Bekkevoort iets doen aan het hardnekkig probleem. “De buizen worden al veelvuldig gebruikt”, zegt schepen van Milieu Benny Reviers (Ons Dorp). “We gaan vijf buizen aankopen aan 360 euro per stuk en verspreiden over de deelgemeenten. We vragen onze inwoners om mee de juiste locaties te kiezen. Laat aan onze milieuambtenaar op het gemeentehuis weten op welke plekken wandelaars komen met hun hond en waar zo’n buis nuttig kan zijn.”