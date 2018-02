Chocoladedieven krijgen tot zes maanden cel 08 februari 2018

Twee Roemenen werden veroordeeld tot een celstraf van respectievelijk zes en vier maanden voor de diefstal van 37 repen chocolade in de Proxy Delhaize in Bekkevoort. Ze hadden het snoepgoed verstopt in een verborgen zak onder hun kledij, maar de winkeldetective had hen in de gaten. Hun buit was zo'n 100 euro waard. Eén van de beklaagden liep eerder al een zware veroordeling op voor een diefstal in 2016. Daarom kreeg hij een zwaardere celstraf dan zijn kompaan.





(KAR)