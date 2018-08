CD&V komt met jong talent in volledig geschrankte lijst 24 augustus 2018

02u29 0

De CD&V heeft de volledige lijst van 17 namen bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen. "We hebben een geheel geschrankte lijst met afwisselend mannen en vrouwen", zegt burgemeester Hans Vandenberg (54), die lijsttrekker is. CD&V zet enkele jonge talenten vooraan. Op de tweede plaats staat OCMW-raadslid Trees Laenens (26). Lijstduwer is de 22-jarige Ruben Derijck, die in de landbouwraad zit. Schepenen Wouter Lenaerts en Luc Janssens staan respectievelijk op drie en vijf. Hortence Vangossem komt op de vierde plaats. Gemeenteraadsvoorzitter Mia Peeters kreeg plaats acht. Raadsleden Tom Lemmens en Anne Polleunis staan respectievelijk op plaatsen 7 en 16.





Pieter Van Dooren, voorzitter van vzw Truckers for Life, engageert zich in de gemeentepolitiek op plaats 16. (VDWT)