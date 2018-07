Cannabisplantage in varkensstal opgerold 19 juli 2018

In Assent bij Bekkevoort is gisterenochtend in de Rijnrodestraat een cannabisplantage ontdekt. Er zijn drie mensen opgepakt. De plantage bevond zich in een voormalige varkensstal achter een leegstaand huis. De politie trof er ongeveer 600 planten aan, alsook drie personen. De Nederlander en twee Oost-Europeanen zijn opgepakt voor verhoor en zullen nadien ter beschikking gesteld worden van de onderzoeksrechter. De politie hield de loods al een tijd in het oog omdat er vroeger, vier jaar geleden, ook al eens een cannabisplantage was ontdekt. De politie nam de planten in beslag en liet ze gisterennamiddag nog vernietigen. Om de plantage te kunnen runnen, hadden de daders elektriciteit van het netwerk afgetapt. De nutsmaatschappij kwam ter plaatse om het te herstellen. (KBG)