Bus van De Lijn gaat in vlammen op 06 maart 2018

De Staatsbaan is ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E314, gisterenochtend een tijd versperd geweest door een brandend voertuig.





Om 6.20 uur vatte een bus van De Lijn plots vuur. De chauffeur had de bus kort voordien aan de kant gezet, nadat er rookontwikkeling in het voertuig opgemerkt werd. De drie passagiers op bus 370, die van Leuven naar Diest reed, konden zich op tijd in veiligheid brengen, net als de bestuurder. Niemand geraakte gewond. Mogelijk ligt een defect aan de verwarmingsinstallatie van de bus aan de oorzaak van de brand. De brandweer van de zone Oost, post Scherpenheuvel, kon het vuur snel blussen. Toch konden ze niet voorkomen dat de bus aanzienlijke schade opliep.





