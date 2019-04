Burgerbeweging PRO breidt uit naar Hageland Kandidaten uit Begijnendijk, Bekkevoort en Scherpenheuvel op kieslijsten voor 26 mei Tom Van de Weyer

17 april 2019

16u07 0 Bekkevoort Bij de verkiezingen van 26 mei kan je in Vlaams-Brabant stemmen voor PRO, de Burgerlobby. Kandidaten uit Begijnendijk, Bekkevoort en Scherpenheuvel-Zichem sluiten aan bij de nieuwe burgerbeweging.

PRO werd in 2017 opgericht door Joris Verspecht, toenmalig gemeenteraadslid in Merchtem. Hij verliet de CD&V uit onvrede met partijstandpunten en de lijstvorming. “Met PRO willen we directe inspraak van burgers bekomen, onder meer door volksstemmingen te houden. We willen ook het systeem van de meerderheidscoalitie veranderen”, zegt Verspecht. “We geloven in een minderheidscoalitie, die steun moet zoeken binnen het parlement. Als we verkozen worden, zullen we niet in een meerderheid stappen.”

“PRO is nog geen echte partij maar een ondersteunende koepel voor burgerlijsten, die zelf hun verkiezingscampagne moeten financieren en vaak minder media-aandacht krijgen dan de traditionele partijen”, zegt Verspecht, die lijsttrekker is voor het Vlaams Parlement. Leen Servranckx wordt lijsttrekker voor de Kamer.

De burgerbeweging breidt haar invloed verder uit in het Pajottenland, het Leuvense en het Hageland. Voor de komende Vlaamse en federale verkiezingen wordt PRO versterkt door kandidaten uit drie Hagelandse gemeenten.

Bart Volders

Gemeentebelangen Bekkevoort levert gemeenteraadslid Bart Volders. Hij staat op de derde plaats voor het Vlaams Parlement. “Onze kleine lokale partij is al dertig jaar actief in Bekkevoort. Onze kiezers vragen me vaak wat voor hen de alternatieve keuze is bij de federale en Vlaamse verkiezingen. Die keuze is er nu. Over vijf jaar hopen we met Gemeentebelangen als PRO op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen.”

Samen Begijnendijk, dat bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen de nieuwe burgemeester Bert Ceulemans leverde, wordt vertegenwoordigd door gemeenteraadslid Tom Van Esse. Hij wordt eerste opvolger voor het Vlaams Parlement. Jeffrey Corbeels uit Scherpenheuvel-Zichem heeft geen politieke achtergrond. Hij krijgt plaats 9 op de lijst voor de Kamer.

Info op www.ikbenpro.be