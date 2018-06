Burgemeester Hans Vandenberg lijsttrekker voor CD&V 15 juni 2018

02u58 0

Burgemeester Hans Vandenberg (54) wordt lijsttrekker voor CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.





"Bij heel wat inwoners was twijfel ontstaan of Hans nog wel zou opkomen", zegt lokaal partijvoorzitter Rudy Laenens. "Vorig jaar werd hij kantoordirecteur van de Belfiusbank in Bekkevoort. Velen dachten dat hij hierdoor geen politiek ambt meer kon opnemen, maar dat is wel het geval."





Daarvoor werkte hij jarenlang als beleggingsadviseur voor KBC in Diest. "Ik ben van job veranderd om wat dichter bij huis te werken", aldus Vandenberg, die gaat voor een derde opeenvolgende burgemeesterssjerp.





De volledige CD&V-lijst wordt later bekendgemaakt.





"Niet alleen de gevestigde waarden maar ook een aantal nieuwe en jonge kandidaten zullen samen met mij werken aan een mooie toekomst voor Bekkevoort." (VDWT)