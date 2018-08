Bouw eerste windturbine bijna klaar 21 augustus 2018

02u27 0 Bekkevoort De eerste van de drie nieuwe windturbines langs de autoweg E314 in Bekkevoort en Scherpenheuvel-Zichem is bijna klaar. Enkel de wieken van de eerste molen moeten nog geplaatst worden.

Wie de voorbije weken in de omgeving was, merkte vast wel het uitzonderlijk transport op. "Het grootste onderdeel was niet minder dan 57 meter lang", weet schepen Benny Reviers (sp.a) van Bekkevoort.





De turbines worden zo'n 120 meter hoog. De bouw gebeurt met een speciale kraan van zo'n 132 meter hoogte die erg zware onderdelen kan hijsen. "Als alles volgens plan verloopt is de indienstname van de windturbines in oktober 2018." In een latere fase volgt er nog een derde turbine in Webbekom. Zo'n tien jaar geleden nam Aspiravi al tien windturbines langs de E314 in gebruik. Dat produceert groene stroom voor 14.000 gezinnen. Omwonenden kunnen ook nog participeren in het project.





Meer informatie: www.aspiravi-samen.be (GMA)