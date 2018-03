Boerderij laat kippen adopteren 17 maart 2018

De kippenstal van boerderij Jomi wordt grondig vernieuwd. Voor deze werken moeten 70.000 legkippen weg. Twee vzw's roepen dierenvrienden op om ze te kopen voor 3 euro per stuk. "Zo worden de dieren gered van een wisse dood en je hebt prachtige eieren", zegt Maryse Borremans van vzw 'Les Poules heureuses'. "Geïnteresseerden kunnen kippen komen uitzoeken op de boerderij. Ze komen uit een stal van 18 graden. De eerste drie dagen moeten ze zich aanpassen aan hun nieuwe omgeving. Zet ze daarom niet onmiddellijk buiten", aldus Borremans. "Tot en met 27 maart zijn ze te koop bij Jomi in de Hertstraat 7, aan 3 euro per stuk. De opbrengst is voor de boerderij. Ons enige doel is dat de diertjes niet in groten getale naar het slachthuis worden gevoerd. We hopen dat mensen er op zijn minst 1.000 tot 2.000 komen redden." Meer info op https://www.lespoulesheureuses.org/ (VDWT)