Beruchte burenruzie voor hof van beroep 20 juni 2018

02u29 1 Bekkevoort De beruchte 'burenruzie van de Staatsbaan' is verder uitgevochten voor het Brusselse hof van beroep. Het conflict tussen de twee buren escaleert al ruim zes jaar en draait om een omheining die op de scheiding van hun beider percelen staat.

Volgens de 64-jarige Alfons C. is hij eigenaar van de 'draad' en beslist hij wat daarmee mag gebeuren. Buurman Hans Pypen (43) was het hier niet mee eens en monteerde vijf jaar geleden een zeil tegen de afsluiting om zijn tuin wat af te schermen. Het regende jarenlang onderlinge klachten tot de veer sprong bij C. en hij zijn buurman belaagde met een hogedrukreiniger en - nota bene in het bijzijn van de politie - met een kettingzaag. C. mocht het in Brussel komen uitleggen nadat hij eerder voor de Leuvense correctionele rechtbank de opschorting had verkregen met als probatievoorwaarde een contactverbod. "Hoe moeten we dit contactverbod zien? Ze wonen naast elkaar. Evident is dat niet", verduidelijkte C.'s advocate, die de vrijspraak vroeg. Het openbaar ministerie vorderde niettemin een bevestiging van de eerste straf. Daarnaast had het nog een boodschap voor beide partijen. "Tegen de burgerlijke partij zijn evenveel klachten ingediend. Het moet nu gewoon ophouden." Uitspraak op 19 september.





(WHW/KAR)