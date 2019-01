Bekkevoort herberekent dotatie aan Politiezone Hageland Tom Van de Weyer

22 januari 2019

De gemeente Bekkevoort geeft voor 2019 een dotatie aan Politiezone Hageland van 432.000 euro. Raadslid Bart Volders (Gemeentebelangen) pleit voor een herziening van de verdeelsleutel onder de vijf gemeenten van de politiezone. “Kortenaken en Tielt-Winge zijn het snelst gegroeid qua bevolking. Zij zouden op basis van hun inwonersaantal iets meer mogen betalen. Het zou Bekkevoort enkele duizenden euro’s kunnen besparen.”

“De verdeelsleutel is niet veranderd in de 12 jaar dat ik in de politieraad zit”, zegt burgemeester Hans Vandenberg (CD&V). “Ik zal een nieuwe berekening voorleggen bij de nieuwe politieraad, die wordt samengesteld op 27 februari. Nochtans is ons aandeel voor de politiezone naar verhouding niet hoog. Wij betalen maar 70 euro per inwoner. Anderzijds is onze dotatie aan de brandweerzone Oost verdriedubbeld sinds de fusie van de posten.”