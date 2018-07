Bart Volders lijsttrekker voor GBL 20 juli 2018

Bart Volders (42) wordt lijsttrekker voor Gemeentebelangen (GBL Bekkevoort). Volders zit al twaalf jaar in de gemeenteraad. Hij is uitbater van frituur Den Hete Saté in Assent. Voormalig burgemeester Alex Vanbets wordt lijstduwer. GBL vormde in 2012 kartel met Open Vld onder de naam 'Bekkevoort Beter' en haalde drie zetels. Op 14 oktober komt GBL op met een eigen lijst. De overige kandidaten worden binnenkort bekendgemaakt. (VDWT)