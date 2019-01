Aspiravi doet aanvraag voor bouw twee windturbines VDWT

11 januari 2019

19u27 1 Bekkevoort Energieleverancier Aspiravi heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw en exploitatie van twee nieuwe windturbines langs de E314. Meerderheidspartij Ons Dorp meldt dit op haar facebookpagina. De twee turbines zouden er komen ter hoogte van de Ossenberg, de Vleugelberg en de Hertstraat.

Langs de E314 staan al 13 turbines, op het grondgebied van Diest, Bekkevoort en Scherpenheuvel-Zichem. De voorbije zomer werden door Aspiravi nog drie turbines in gebruik genomen, in de Ballaarstraat, in Webbekom en in Bekkevoort. De kleine gemeente telt drie turbines en zou er nog twee bij krijgen. Het gemeentebestuur stelt een openbaar onderzoek in van 11 januari tot en met 9 februari. Op maandag 21 januari wordt een infomarkt gehouden voor omwonenden. De precieze plaats en het uur worden nog meegedeeld.