App brengt verkeersknelpunten in kaart 16 mei 2018

De gemeente en haar scholen willen een analyse maken van de verkeersveiligheid op de wegen naar school. Hiervoor roepen ze de hulp in van leerlingen, ouders en leerkrachten. Via de app Route2School kan je melding maken van knelpunten op weg naar school. Je kan er ook foto's opladen. De data wordt ingezameld tot en met 15 juni. Deze worden nadien met de politie besproken en publiek kenbaar gemaakt. Inschrijven kan via https://www.bekkevoort.be/route2school. Info op www.route2school.be. (VDWT)