André Jonckers en Diane Boghe nemen afscheid van gemeentepolitiek Tom Van de Weyer

09 januari 2019

André Jonckers en Diane Boghe waren aandachtige toeschouwers in het publiek tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad. Beide sp.a-schepenen nemen na 30 jaar afscheid van de gemeentepolitiek. Ze werden op 14 oktober herverkozen in de gemeenteraad, maar besloten hun mandaat af te staan aan jongere kandidaten van de partij, die voortaan Ons Dorp heet. In de afgelopen legislatuur was Boghe OCMW-voorzitter en schepen van Sociale zaken en Kinderopvang. André Jonckers was schepen van Openbare Werken, Nutsvoorzieningen en Begraafplaatsen. “Na al die jaren hoeven wij niet meer in beeld te komen. Die kans laten we aan de jonge talenten in onze partij, raadsleden Tommy Heusdens en Nathalie Putseys.”