300 meter berm brandt af langs E314 25 juli 2018

De brandweer van Diest moest gisterennamiddag iets voor twee uur uitrukken voor een bermbrand langs de E314. Hoewel het vuur op zich snel onder controle was, hadden ze de handen meer dan vol met de nabluswerken. Het vuur ontstond meer dan waarschijnlijk accidenteel, door een weggegooide sigarettenpeuk of een stuk glas in de berm die gemaaid was en zo zelfontbranding ontstond. De brandweer kon vrij snel het vuur insluiten langs het bosje bovenaan de berm en een strook verderop. Toch brandde een strook van een 300-tal meter berm volledig weg. Tijdens de bluswerken werd de oprit in de richting van Leuven een tijdje afgesloten voor verkeer zodat de pompiers hun werk konden doen. Eenmaal het vuur geblust, kon de oprit weer open, maar de nabluswerken duurden nog tot 17 uur. (KBG)