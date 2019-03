23 groepen op tweede editie van carnaval in Bekkevoort Tom Van de Weyer

27 maart 2019

11u54 0

nu zondag 31 maart om 14.11 uur rijdt de carnavalstoet van Bekkevoort uit. Het is pas de tweede editie, georganiseerd door Patrick De Graeve. “Vorig jaar hadden we goed weer en was er veel volk. Dit jaar doen 23 groepen mee en drie reclamewagens. Onder meer CV Halfweg en de Rikskes uit Scherpenheuvel, de Tieltse Vrienden en Gildegarde uit Glabbeek zijn erbij.”

De Graeve zit in de carnavalsvereniging Ad Fundum in Scherpenheuvel, maar om een stoet in te richten in zijn woonplaats Bekkevoort, moest een aparte vereniging worden opgericht, Baco. “We hebben 13 sponsors en krijgen materiële steun van de mensen van de Truckshow en de Zotte Pullers.”

Het parcours loopt langs de Steenberg, Oude Leuvensebaan en maakt een lus langs de Schillekensberg, Oude Tiensebaan, Meutelstraat, Witteweg en opnieuw de Oude Leuvensebaan terug naar het vertrekpunt op de Steenberg. Het is een open circuit. Het verkeer wordt tegengehouden bij passage van de stoet. In al deze straten geldt parkeerverbod.

Na de stoet volgt de prijsuitreiking voor de mooist versierde wagen door het stadsbestuur in zaal De Kring, Staatsbaan 221, met aansluitend een bal.