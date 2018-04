2017: toeristisch topjaar met 2 miljoen overnachtingen 26 april 2018

02u25 2

2017 was een toeristisch recordjaar voor Vlaams-Brabant. Het aantal overnachtingen van 2.032.932 was nooit eerder zo hoog.





"Het succes is te danken aan het nieuwe logiesdecreet dat in 2017 van kracht ging", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde van toerisme. "Het geeft de uitbaters van logies een administratieve vereenvoudiging. Toerisme Vlaanderen telt in onze provincie 130 nieuwe uitbaters, wat het totaal brengt op 923 toeristische slaapgelegenheden in Vlaams-Brabant."





Een van de logies is Bogaerde Winning, een gerestaureerde hoeve in Bekkevoort. "We begonnen deze vakantiewoning in 2014 voor 10 gasten, maar gaan binnenkort uitbreiden met nog eens 12 slaapplekken. Vooral Vlamingen en Nederlanders komen naar het Hageland voor een korte midweek of een weekend." (VDWT)