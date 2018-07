2.000 fietsers voor Hagelandse gordel 23 juli 2018

02u32 0

Zo'n 2.000 fietsers namen deel aan de elfde editie van de Hagelandse Gordel.





Over een afstand van maximaal 75 kilometer kon er gefietst worden langs boerderijen. Onder meer het akkerbouwbedrijf Vandebroeck in Assent en melkveebedrijf Lemmens in Kortenaken zette de deur open voor het publiek. "In de namiddag stak er een zacht windje op, wat het aangenamer maakte om te fietsen", zegt Jos Vandebroeck van de Landelijke Gilde, die het evenement organiseerde. "We zijn tevreden met de opkomst, die ongeveer even groot was als vorig jaar." De deelnemers kregen nadien frietjes in het akkerbouwbedrijf Vandebroeck.





(GMA)