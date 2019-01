“We willen niet het windmolendorp van Vlaanderen worden” Aspiravi plant vijfde windturbine langs snelweg van kleine gemeente Tom Van de Weyer

16 januari 2019

13u41 0 Bekkevoort Energieleverancier Aspiravi wil twee nieuwe windturbines bouwen in Bekkevoort langs de E314. Er staan al dertien turbines langs de snelweg, waarvan drie op het grondgebied van Bekkevoort. “Wij omarmen groene energie, maar willen niet het windmolendorp van Vlaanderen worden”, zegt schepen van Milieu en Energie Benny Reviers (Ons Dorp).

In Bekkevoort staan aan het oostelijk deel van de snelweg al turbines, twee langs het Koningsbos en eentje nabij de Weverstraat, ter hoogte van afrit 24. Die laatste werd in augustus gebouwd. Aspiravi pakt flink door en plant alweer nieuwe exemplaren, ten westen in de richting van Tielt-Winge, op de Ossenberg en aan de overkant op de Veugelberg. De kleine gemeente met 6.000 inwoners zou dan vijf windturbines tellen, wat genoeg energie oplevert om 10.000 gezinnen van stroom te voorzien.

EDF Luminus plant dan weer twee bijkomende windmolens in het Limburgse Loksbergen op de grens met Bekkevoort. “Hiertegen hebben wij een negatief advies gegeven bij onze buren”, zegt schepen Benny Reviers. “In Loksbergen staat al een rij molens. De nieuwe zouden een tweede lijn vormen en komen wel erg dicht in de buurt van onze bewoners in Assent. Onze norm is dat de molens op één lijn moeten blijven. Voorlopig kan dat nog, maar we willen op den duur geen bos van molens. Teveel van dergelijke installaties brengt allicht wateroverlast en erosie mee.”

Afgelopen zomer bij de opening van de drie jongste installaties in Scherpenheuvel, Bekkevoort en Webbekom sprak toenmalig gedeputeerde Tie Roefs de ambitie uit om in Vlaams-Brabant nog 40 tot 50 turbines te bouwen en tegen 2040 klimaatneutraal te worden. “Het probleem is dat deze provincie al behoorlijk vol gebouwd is. Enkel langs snelwegen is plaats, maar voor hoe lang nog?” vraagt Reviers zich af. “We zijn benieuwd hoe het nieuwe provinciaal bestuur zich opstelt.”

“Momenteel staan wij op een ecologische kantelpunt”, aldus Reviers. “Met drie turbines hebben we onze bijdrage aan het klimaat al ruimschoots geleverd. De vraag is of er nog twee bij kunnen. Onze rol is het openbaar onderzoek organiseren, dat loopt tot en met 9 februari. Daarna geven we aan de provincie ons advies, afgaande op de bezwaarschriften. Bij de vorige plaatsing waren er een paar. Het is afwachten hoeveel draagvlak er nog bestaat bij de bevolking. Heel wat inwoners waren al gewonnen voor turbines, maar nu er nog eens twee bijkomen gaat misschien protest klinken.”

De plannen van Aspiravi liggen ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving. Bezwaren en opmerkingen kunnen digitaal ingediend worden op www.omgevingsloket.be of via aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort. Op maandag 21 januari geeft Aspiravi een infodag in PC De Kring, Staatsbaan 221a, doorlopend van 16 tot 19 uur.