"Rijstrook van parking is sluikweg geworden" 12 mei 2018

02u30 0 Bekkevoort "De rijstrook van de parking tegenover basisschool De Verre Kijker wordt ten onrechte gebruikt als sluikweg", zegt raadslid Alex Vanbets (Bekkevoort Beter) in de gemeenteraad.

"Ik zie het elke dag gebeuren als ik mijn kind te voet naar school breng en ga afhalen. Wanneer de verkeerlichten op de Staatsbaan op rood springen om de kinderen te laten oversteken, slaan automobilisten die vanuit Diest komen gauw linksaf de parking op. Ze rijden vijftig meter verder de parking weer af om hun weg op de Staatsbaan te vervolgen. Mensen hebben geen twee minuten geduld meer. Sommigen rijden echt hard door die strook. Er staat wel geregeld een politieagent bij de oversteekplaats, maar hij heeft geen aandacht voor de parking. Kan hier geen verkeersremmer gezet worden?" Schepen van Verkeer Benny Reviers (sp.a) reageert verrast.





"Dit is het eerste wat we hiervan horen. Ik ga dit met de verkeersadviesraad bespreken. We gaan op de parking zeker iets plaatsen, wellicht een verkeersremmer of versmalling."





(VDWT)