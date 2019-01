“Nieuwjaarsreceptie in onvergunde zaal is kaakslag voor vrijwilligers” Tom Van de Weyer

22 januari 2019

13u47 0 Bekkevoort Meerderheidspartij Ons Dorp hield haar nieuwjaarsreceptie in wijndomein de Petrushoeve. “Die zaal heeft nog steeds geen omgevingsvergunning”, zegt raadslid Johan Everaerts (N-VA). “Dit is een kaakslag voor de vrijwilligers van onze gemeentelijke zalen die hun best doen om in orde te blijven.”

Op de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur haalde Everaerts al uit naar meerderheidspartij Ons Dorp. “Jullie hielden op 12 januari een nieuwjaarsreceptie in de Petrushoeve in Molenbeek-Wersbeek, goed wetende dat het wijndomein nog steeds geen geldige omgevingsvergunning heeft. De vergunning is zelfs al voor de tweede keer geweigerd. Er zijn alternatieven genoeg in Bekkevoort. In onze drie parochiezalen doen vrijwilligers hard hun best. Jullie promoten een zaal die niet aan voorschriften voldoet en laten de bevolking daarheen komen. Het is verstandiger de hoeve te laten sluiten.”

Schepen Benny Reviers (Ons dorp) reageerde afgemeten. “We hebben die receptie gehouden om het sociaal weefsel in de gemeente te versterken en de inwoners bij elkaar te brengen. De andere zalen waren die dag niet vrij. De provincie heeft in de Petrushoeve overigens al tientallen keren evenementen laten doorgaan en daar kraait geen haan naar. Het horecagedeelte van de hoeve heeft inderdaad nog geen vergunning gekregen. Ik ga eens horen bij het nieuwe provinciebestuur hoe ver het staat met de toekenning.”