'Gaatjesboorders' plegen vier inbraken 13 juli 2018

02u23 0

In de omgeving van het op- en afrittencomplex van Bekkevoort werden in de nacht van dinsdag op woensdag vier inbraken gepleegd. De dieven gingen steeds op dezelfde wijze te werk: ze boorden gaatjes en drongen nadien in de woningen binnen. Woensdagochtend stelden bewoners van de Ossenberg rond 5.10 uur vast dat er ingebroken was. In de woning werden enkele handtassen doorzocht, één werd meegenomen. In de Miskruisstraat drongen dieven een woning binnen, op het eerste zicht werd er niets gestolen. Aan de Witteweg waren er twee woninginbraken. De huizen werden, op de slaapkamers na, grondig doorzocht. Er werden laptops, een tablet, juwelen en een gsm gestolen. Het technisch labo kwam ter plaatse voor sporenopname. De politie onderzoekt de zaak verder en gaat na of de inbraken aan elkaar gelinkt kunnen worden.