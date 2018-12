Bejaarde man overleden aan hartstilstand na CO-alarm in woning Toon Verheijen kv

14 december 2018

20u09

Bron: eigen berichtgeving, Belga 0 In Kontich is vanavond een 86-jarige man overleden aan een hartstilstand toen hij samen met zijn vrouw zijn woning verliet om te ontsnappen aan een CO-vergiftiging. Dat zegt de lokale politie van de zone Hekla.

De hulpdiensten zijn vanavond opgeroepen voor een CO-intoxicatie aan de Koningin Astridlaan in Kontich. De bewoners hadden zelf de politie gebeld en geraakten op eigen kracht uit de woning. Ze bleken slechts licht bevangen te zijn door de CO. Maar enkele minuten nadat het koppel buiten was gekomen, werd de man (86) plots onwel en kreeg hij een hartstilstand. “De medische hulpverleners hebben het slachtoffer nog proberen te reanimeren, maar de man is uiteindelijk ter plaatse overleden”, zegt een woordvoerder van de politiezone Hekla.

De vrouw raakte licht bevangen en werd ter controle naar het ziekenhuis afgevoerd.

De hartstilstand zou niet veroorzaakt zijn door de CO-intoxicatie. De precieze oorzaak van de te hoge concentratie aan CO wordt nog onderzocht.