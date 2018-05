ZOHrg verenigt negen gemeenten 25 mei 2018

02u30 2 Begijnendijk Onder de noemer 'Verbonden in ZOHrg' slaan huisartsen, apothekers, specialisten, OCMW's, CAW's en andere hulpverleners van negen gemeenten de handen in elkaar. Het project, dat gisteren startte, richt zich op jong en oud.

Het project omvat Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw. "We bieden ondersteuning bij de zwangerschap, maar ook bij huiselijke palliatieve zorg voor ouderen", klinkt het.





Een karavaan van hulpverleners uit Zuid-Oost Hageland trok gisteren door enkele gemeenten om diensten en mensen te verbinden. In Linter ging het naar het eerste buurtcafé met thema 'goede buurtzorg'. "Linter telt heel wat zwaar zorgbehoevende personen. Liefst 170 personen per 1.000 inwoners krijgen er de Vlaamse zorgverzekering, terwijl het Vlaams gemiddelde op 101 ligt. De gemeente telt dan ook heel wat mantelzorgers en zij kunnen alle hulp gebruiken. Vandaar doen we graag een oproep naar de buurt om mee zorg te dagen voor chronisch zieken in onze gemeente", zeggen burgemeester Marc Wijnants (CD&V) en Marleen Vanhees, directeur van de mantelzorgvereniging Ons Zorgnetwerk.





De rondgang werd beëindigd in woonzorgcentrum Huize Nazareth in Goetsenhoven, waar men kennis maakte met Hospice De Klaproos. "Dit is een inspirerend initiatief waarin samenwerking een antwoord biedt op het hoog aantal ouderen in Tienen dat overlijdt in het ziekenhuis", zeggencoördinatoren, Jeroen van den Brandt en Hannelore Storms. "Het gebrek aan een huiselijk alternatief waarin ouderenzorg en palliatieve ondersteuning geboden worden, was de drijfveer om deze omgeving te creëren." (VDT)