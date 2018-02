Wolfrestaurant levert nu ook aan huis 23 februari 2018

02u36 0 Begijnendijk De formule van het nieuwe Wolfrestaurant valt in de smaak. Eind oktober opende de brouwerij uit Aarschot in Begijnendijk haar zelfbedieningszaak waar je ook maaltijden kan afhalen.

"In maart beginnen we met leveringen aan huis", zegt medezaakvoerder Bart Maryssael. "We beperken ons tot Aarschot, Langdorp, Betekom en Begijnendijk, waar we een vertrouwd cliënteel hebben opgebouwd. Bestellen doe je twee dagen op voorhand, hier in het restaurant of telefonisch. We leveren met een bestelwagen, die voldoet aan de strenge hygiënenormen, zeven dagen op zeven, tussen 11 en 13 uur."





Elke maand drukt Wolf een foldertje met de menu's, die in de streek wordt uitgedeeld. Vanaf 9,90 euro heb je een driegangenmenu met Belgische kost, zoals stoofvlees en worst met wortelpuree. "Ons restaurant biedt een dagvers alternatief op frieten en chinees", zegt Maryssael. "Werkende mensen die 's avonds thuiskomen en geen zin hebben om te koken, vinden hun weg naar ons, maar ook ouderen en zakenmensen die onderweg zijn en gauw iets komen eten. Zo'n tien bestellingen per dag worden opgehaald. Steeds vaker komt de vraag of we ook aan huis leveren." De brouwerij opende in 2016 al een Wolf Café in Langdorp. "Het Wolfrestaurant in Begijnendijk is echter het eerste van een nieuw concept. We denken eraan het uit werken tot een keten." (VDWT)