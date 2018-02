Wolf pakt uit met 'Vliegend Varken' BROUWERIJ OPENT BINNENKORT BIJKOMEND CAFÉ GEERT MERTENS

05 februari 2018

02u42 0 Begijnendijk Brouwerij Wolf pakt uit met het nieuwe bier 'Vliegend Varken'. Dat heeft een alcoholpercentage van 9 graden. "Ideaal voor mensen die van een biertje willen genieten én het willen voelen ook", lacht brouwer Peter Van der Borght. "Als je er drie drinkt, zie je gegarandeerd varkentjes vliegen!" Het bier is te koop in de Wolfcafés en binnenkort ook bij de drankenhandels. En er komt een Wolfcafé bij.

"Eigenlijk is het 'Vliegend Varken' onze kleine deugniet", lacht Peter. "Het bier is gebrouwen volgens de dryhoppingtechniek. Het heeft langer gerijpt en dat proef je ook. Je proeft zelfs een toets van banaan en ander zoet fruit. Mensen willen genieten van een bier. Ze drinken er vaak maar eentje. Voor hen is het 'Vliegend Varken' ideaal."





In de Wolf-cafés kan je voor bijna 20 euro een pakketje met 12 flesjes kopen. Daarnaast zijn er ook flessen van 75 cl te koop. En daar stopt het niet bij. "Momenteel zijn we volop aan de slag om, tegen het begin van de zomer, een fruitbier klaar te krijgen. Dat zal wellicht een zoete kriek zijn."





Er zijn nog meer plannen. "Op korte termijn komt er zeker één Wolfcafé bij. We zijn op zoek naar een pand. Dat kan in Vlaams-Brabant, zijn maar ook in de provincie Antwerpen. Heist-op-den-Berg staat onder meer op ons verlanglijstje. Op termijn gaan we verhuizen uit de Wolfgebouwen aan de Betekomsesteenweg. Ook hiervoor zoeken we een nieuw pand."





Wolf doet het nu goed, maar de voorbije jaren waren moeilijk. "We hebben zwarte sneeuw gezien", bekent Peter Van der Borght. "We zijn geen grote speler en willen kwaliteit bieden. Het is sinds we met onze horecazaken gestart zijn, dat de zaken beginnen te vlotten." In het buitenland timmert Wolf ook aan de weg. "We voeren veel bier uit naar Nederland, China, Japan en Taiwan."





IJs

De brouwerij blijft producten lanceren. "Tegen de zomer willen we ons assortiment Wolf-ijsjes klaar hebben", vervolgt Peter. Recent is Amarena-ijs aan het assortiment toegevoegd. "In de ijsjes zit geen bier, maar ze worden wel door ons gemaakt."





Op warme zomerdagen wil de brouwerij uitpakken met pop-upijskarretjes. "Met de hulp van een groot 'Vliegend Varken', dat aan een drone bevestigd is, kunnen we deze bekendmaken", kondigt Peter aan. "We zullen langs de fietswegen staan."





Tegen de zomer volgt er ook een nieuwe editie van 'Spring de zomer in'. Die wordt dit jaar nog groter dan vorig jaar. "Tijdens de vorige editie mochten we 9.000 bezoekers verwelkomen in twee weken. We zijn van plan om nu drie weken uit te trekken."





