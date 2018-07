Willy Michiels: van lijstduwer naar plaats 11 17 juli 2018

Huidig burgemeester Willy Michiels (MGB) ziet af van de plaats als lijstduwer op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en staat straks op de 11de plaats. Hij zal als een echte spelverdeler tussen zijn team staan. "Op die manier ben ik verbonden met elk van mijn teamleden", lacht hij. "Waarom de elfde plaats? Om in voetbaltermen te blijven na het WK: de nummer 11 is creatief, neemt initiatief, heeft snelheid in uitvoering en is een teamspeler. Ik wil, als coach en spelverdeler, de komende zes jaar het beleid mee vormgeven met mijn team."





In het middenveld wordt Willy bijgestaan door Magda Schepers (10) en Yvonne Andries (12). De naam van de nieuwe lijstduwer wordt volgende week bekendgemaakt. (GMA)