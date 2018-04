Wijzigingen De Lijn 12 april 2018

02u47 0

Traditiegetrouw voert De Lijn na de paasvakantie enkele wijzigingen door aan haar dienstverlening. Het gros van die wijzigingen vindt plaats in Oost-Brabant. Snelbussen 475 (Lubbeek-Tielt-Winge) en 485 (Lubbeek-Tienen) krijgen in Kessel-Lo een extra halte aan de Heilig-Hartkerk, om onder meer de scholen in die omgeving een snelle verbinding te geven met Linden, Lubbeek en Tielt-Winge. Verder krijgen een paar haltes in Oost-Brabant een andere naam en schuiven sommige haltes met enkele meters op. (VDT)