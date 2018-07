Wijnboeren op weg naar grand-crujaar HITTEGOLF MAG VOOR SOMMIGEN NOG EVEN AANHOUDEN VANESSA DEKEYZER & GEERT MERTENS

26 juli 2018

02u29 0 Begijnendijk Of het wat frisser mag? U zegt wellicht volmondig 'ja', maar in de Hagelandse wijnboeren zal u geen medestanders vinden. Want voor hen zijn deze temperaturen en droogte hemels. "Twintig procent meer opbrengst dan vorig jaar en ook het suikergehalte in de druiven zal uitstekend zijn!", klinkt het. Enkel een onweer met hagelbuien kan nog roet in het eten gooien.

"Het seizoen begon al goed met een relatief warm voorjaar, zon in overvloed en geen nachtvorst of lage temperaturen in april en begin mei", zegt Anita Buvens, Tiens voorzitter van de wijngilde Commanderij Hageland. "Hierdoor kregen we een vroege bloei in mei en juni, en konden de stokken goed uitlopen. Dankzij de hoge temperaturen en de zon rijpen de druiven nu sneller en krijgen schimmels geen kans, waardoor het een uitstekend wijnjaar kan worden. Qua temperaturen lijkt het wel alsof we in Zuid-Frankrijk leven. De maanden augustus en september zijn wel het belangrijkst: als het ook dan nog warm en zonnig is, krijgen we echt een topjaar. Hopelijk valt er dan niet te veel regen, want dan kan het alsnog misgaan."





"We mogen niet klagen", zegt ook Bruno Cools van wijngaard Ten Bunder in Aarschot. "De druiven hangen er goed bij en het zijn er veel meer dan vorig jaar. Als we die mooi rijp krijgen, gaan we een topjaar tegemoet. Er bestaat wel nog een kans dat we in augustus en september met rotte vruchten af te rekenen krijgen, maar zoals het er nu naar uitziet, komt het allemaal goed. Door de vele zon zullen de druiven aan het einde van de rit een hoger suikergehalte hebben. We gaan alvast vroeger moeten plukken - ik schat twee à drie weken."





"De druiven zijn minder dik in vergelijking met andere jaren, maar de kwaliteit is goed", weet Jos Vanlaer van de Kluisberg in Bekkevoort. "De natuur zit drie weken voor op schema. Ongetwijfeld zal 2018 één van de topjaren worden, zoals ook 2003 een heel goed wijnjaar was. We zijn natuurlijk nog niet aan de meet. Zo kan het nog altijd nog onweren met hagel - we hebben dat nog al eens meegemaakt."





Verlies wordt winst

Ook Daniël Vandervaeren van wijndomein Danouise in Houwaart verwacht een goed seizoen. Hij becijferde dat het intussen al 55 dagen niet geregend heeft. "Voor de nieuwe druivelaars - ik heb vijftig stokken aangeplant - is dit minder goed nieuws", zegt hij. "Die moet ik om de vier à vijf dagen water geven. Gelukkig heb ik een grondwaterput. Vorig jaar was twintig procent van de druiven verloren gegaan door late vorst, maar nu hebben we er twintig procent bij dankzij het zachte voorjaar. Natuurlijk moet alles eerst in het vaatje zitten voor we kunnen zeggen dat we een goede opbrengst hebben. En met het weer weet je het nooit."





En ook Bernard Hugo van Hageling Wijnbouw V.O.F. uit Tienen is opgetogen. "De vooruitzichten lijken positief. We merken ook dat de kleuring van de rode druiven al begonnen is - ongeveer drie weken vroeger dan gebruikelijk. Duimen nu dat we niet te veel regenbuien krijgen. Want eens het hier begint te regenen, houdt het niet snel op."





De wijnbouwers kunnen overigens niet vergelijken met de hete zomer van 1976. Toen werd er immers nog geen wijn verbouwd in het Hageland.