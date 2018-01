Wielerbond viert 125-jarig bestaan 02u28 0 Foto Stefan Van De Weyer

De Wielerbond Vlaams-Brabant heeft zopas zijn 125-jarige bestaan in Zaal Verhaegen in Betekom gevierd. Voorzitter Jos Smets uit Blanden (rechts) kreeg hiervoor een trofee van de voorzitter van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) Tom Van Damme. Van Damme sprak zijn lof uit over de Vlaams-Brabantse bond voor het organiseren van voordrachten met Eddy Merckx. Verder was hij trots op de nieuwe bondsgebouwen in de Hertogstraat in Heverlee, volgens hem een uniek uithangbord voor de werking.





(SVDL)