Wie maakt beste wijn van het Hageland? 09 februari 2018

Commanderij Hageland gaat op zoek naar de beste Hagelandse wijn via een blindproef met een onafhankelijke vijftigkoppige jury. Tot 4 maart kun je een wijn indienen.





De winnende wijnbouwers worden bekendgemaakt en in de bloemetjes gezet op 12 mei in Wezemaal.





Meer info bij Anita Buvens op 0472/65.42.42. (VDT)