Werken nieuw shoppingcenter liggen al bijna een jaar stil Op 24 april vergadering om uit impasse te komen

07 april 2019

Komt er eind april, na bijna een jaar, een einde aan de patstelling rond het nieuwe winkelcentrum langs de Liersesteenweg in Begijnendijk? Dan gaan alle partijen nog eens rond de tafel zitten. “Hopelijk geraken we eruit want het kan zo niet blijven duren”, zegt burgemeester Bert Ceulemans (Samen). Buurgemeente Heist-op-den-Berg trok naar de Raad van State om de bouw tegen te houden, de aannemer besliste daarop de werken op te schorten.

Tegenover het rust- en verzorgingstehuis Edelweis startte vorig jaar de bouw van een nieuw shoppingcenter. Onder meer Schoenen Torfs, ICI Paris XL, Lola&Liza (L&L) en Zeb plannen er een nieuwe vestiging. In de intergemeentelijke visie voor de steenweg tussen Lier en Aarschot staat dat grootschalige detailhandel langs de baan niet mogelijk is om de balans te herstellen. Daarom werd afgesproken dat kledingzaken enkel nog in de dorpscentra kunnen en niet meer langs de invalswegen. En net daar wringt het schoentje. Het gemeentebestuur van Begijnendijk heeft altijd gesteld dat het nieuwe winkelcentrum in de dorpskern ligt.

Ondertussen liggen de werken al bijna een jaar stil. “Op 24 april zitten we rond de tafel met het bestuur van Heist-op-den-Berg en Aarschot, de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant”, aldus burgemeester Bert Ceulemans. “Op dit moment is de aannemer nog altijd water aan het wegpompen. Dat kan zo niet blijven duren. We moeten kijken of er geen oplossing uit de bus kan komen. We willen graag tot een oplossing komen.”