Weinig enthousiasme voor wijziging openingsuren winkels

Volgens het laatste onderzoek van Locatus is de leegstand van handelspanden voor het tiende jaar op rij gestegen. Om dit fenomeen om te buigen, wordt her en der het idee geopperd om winkels 's avonds langer op te houden. In het Hageland lijkt er hiervoor weinig draagvlak te zijn.

"In Aarschot zijn de meningen sterk verdeeld. De meeste handelaars willen wel eens langer geopend zijn maar het mag zeker geen algemene regel worden", reageert Lily Schrijvers van Handelsvereniging HAVA. "Vanuit de adviesraad van het centrummanagement wordt het later openblijven van winkels niet ondersteund", zegt Herman Smets, voorzitter van de Diestse middenstandsraad. "We hebben recent avondshopping geprobeerd, maar dit was geen succes. Er kwam gewoon te weinig volk na 18 uur om nog open te blijven.





Tijdens de Shoppingdays in december deden alle zelfstandigen wel mee, maar niet de ketens in het centrum. Hierdoor bleven veel klanten weg. De ketenwinkels hebben steeds bredere openingsuren, maar de meeste zelfstandigen kunnen dit niet volgen. Als er eens iemand langer open blijft, is dat een persoonlijke beslissing."





"Ik voorspelde dat dit zou gebeuren", reageert Carlo Joseph van de Tiense handelaarsvereniging Kwixx.





"Ik zou de openingsuren bijvoorbeeld als volgt aanpassen: van 12 tot 20 uur. De vraag is natuurlijk of we personeel kunnen vinden, dat op die uren wil werken?"





