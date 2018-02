Weerspannige wegpiraat (60) 03 februari 2018

02u59 0

De politie van Aarschot merkte donderdag op de Westelijke Ring in Aarschot een autobestuurder op die er een erg onverantwoorde rijstijl op na hield. De politie maande de man aan om te stoppen maar hij negeerde dit bevel. Na een korte achtervolging werd de man klemgereden in de Soelstraat in Aarschot. De bestuurder weigerde uit zijn auto te stappen en omzeilde de politie alsnog door rakelings langs de politieauto te rijden. In de Dreef in Begijnendijk kon de politie hem uiteindelijk toch laten stoppen. De 60-jarige man uit Heist-op-den-Berg gedroeg zich verbaal en fysiek weerspannig en weigerde mee te werken. Het parket dagvaardde de man meteen in toepassing van het snelrecht. Hij moet zich begin maart voor de rechter verantwoorden voor weerspannigheid. Het parket trok ook het rijbewijs van de man onmiddellijk in voor vijftien dagen omwille van zijn gevaarlijke rijstijl. (KBG)