Voorwaardelijke celstraf voor alcoholdieven KAR

05 maart 2019

Twee vrouwen zijn veroordeeld tot zes maanden cel voor de diefstal van 4 flessen Smirnoff wodka in een winkel in Begijnendijk. Een poging om ook 2 flessen Elixir te stelen, mislukte. Het duo was in de zomer van 2017 meermaals op dievenpad. Een eerste keer ontvreemdden ze vier flessen wodka, een tweede keer slaagden ze niet in hun opzet. Els D.W. werd voor het Hof van Beroep in Brussel al veroordeeld voor diefstallen en het bezit en verkoop van verdovende middelen. Zij kreeg nu zes maanden met probatie-uitstel. Ze moet onder andere een cursus ‘slachtoffer in beeld’ volgen en haar financiële begeleiding verderzetten. Haar kompaan Domien V. kreeg dezelfde straf. Zij moet onder meer een cursus omgaan met alcohol volgen. De boete van 800 euro voor beide dames is eveneens met uitstel. Volgens de rechter zijn er recent geen nieuwe feiten meer bekend.