Voormalig burgemeester Willy Michiels heeft knop omgedraaid Geert Mertens

06 januari 2019

13u45 0

Voormalig burgemeester Willy Michiels (MGB) van Begijnendijk stopt met politiek. “De knop is al helemaal omgedraaid”, zegt hij. “Het is nu aan de jonge mannen van de partij om oppositie te voeren.” De partij belandde na de jongste verkiezingen in de oppositie, ondanks het feit dat ze de grootste bleef met negen zetels op een totaal van 21 zetels. De partijen Samen, N-VA, S.A.F.E. en Leef gingen een coalitie aan.

Het was dertig jaar geleden dat MGB nog in de oppositie zat in de gemeente. “Het is mooi geweest”, aldus Michiels. “Dat wil niet zeggen dat ik de partij niet meer ga steunen. Als ze omvallen - dat mag ook letterlijk zijn - ben ik er om hen te ondersteunen.” Michiels belandde in de politiek via vzw De Tumkens. In 1988 werd hij, voor het eerst, gemeenteraadslid. Daarna was hij twee legislaturen schepen van Sport, Jeugd en Cultuur. In 2006 werd hij burgemeester.

Naast Willy Michiels stopte ook gemeentesecretaris Sonja Goriëns. Ze was 41 in dienst. In 1978 ging ze aan de slag in het gemeentehuis en in 1989 werd ze benoemd als gemeentesecretaris. Haar vader, René Goriëns, was ook een tijd burgemeester. Op de gemeenteraad van december liet de waarnemend algemeen directeur door de burgemeester een brief voorlezen en bedankte ze zijn ploeg voor de jaren van samenwerking.

De nieuwe coalitie had eerder al bekendgemaakt dat ze opteerde voor een andere algemeen directeur. Goriëns was tot voor kort ‘waarnemend algemeen directeur’ maar besloot dus om, samen met de oude ploeg, te vertrekken uit het gemeentehuis.