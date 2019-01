Vier jaar cel voor drugsbaron (53) 82-jarige moeder wordt vrijgesproken voor betrokkenheid Kim Aerts

16 januari 2019

19u33 0 Begijnendijk Een 53-jarige man uit Nijlen is veroordeeld tot vier jaar cel voor een drugshandel vanuit een kasteeltje langs de Koekoeksdreef in Begijnendijk vier jaar geleden. Emile D. stond samen terecht met zijn 82-jarige moeder en zeven andere beklaagden. De tachtiger werd vrijgesproken.

Hoofdbeklaagde Emile D. (53) uit Nijlen ontkende tijdens zijn proces dat hij de spilfiguur was in de hele drugshandel. Tijdens een huiszoeking in december 2015 vielen speurders binnen in het kasteeltje op het recreatiedomein langs de Koekoeksdreef in Begijnendijk. In een vals plafond vond de politie 2,7 kilogram xtc, 1,3 kilogram hasj en bijna een kilo cocaïne. In de diepvries zat nog zo’n 4,5 kilogram speed verborgen. “Overal zijn er sporen van druggebruik. Alle spiegels en kasten hangen vol met een poederlaag”, omschreef de procureur de wanorde. Volgens de aanklager was het zo klaar als een klontje dat de vijftiger de drugs er stockeerde, versneed en verdeelde aan onder andere Antwerpenaar Mathias S. (26) en Gunter M. (45) uit Berlaar. De drugs zou D. dan gehaald hebben bij twee Limburgers: Fatih B. (34) uit Houthalen-Helchteren en Donato D. (38) uit Genk waarbij 4,5 kilogram speed werd aangetroffen. De twee Limburgers werden veroordeeld tot 3 jaar cel.

Uitgaansleven

“Na een zwaar faillissement in 2013 kwam hij in het uitgaansleven terecht. In La Rocca leerde hij de twee Limburgers kennen maar hij is nooit de leider geweest. De grote sommen geld zijn trouwens ook niet bij hem gevonden”, hield de advocaat van D. destijds voet bij stuk.

“Hij is duidelijk de centrale figuur in de organisatie, die diverse soorten verdovende middelen aanlevert, versnijdt, stockeert en verder verdeelt aan zijn handlangers, die ze op hun beurt verhandelen naar derden”, oordeelde de rechter. Die achtte het wel niet bewezen dat er sprake was van een criminele organisatie. “Er waren aanwijzingen dat de vereniging ook linken had met personen in Nederland, maar het strafonderzoek heeft die personen niet kunnen identificeren.”

Voor bestellingen werd gebruikgemaakt van codetaal zoals kippenvoer, cola en pap. Emile D. zat na de feiten zeven maanden in voorhechtenis en werd vrijgelaten onder voorwaarden. Hij kreeg nu een celstraf van 4 jaar, de helft met uitstel. De 82-jarige moeder van D. riskeerde een jaar cel voor haar betrokkenheid, maar zij werd uiteindelijk vrijgesproken. Voor Lyndsay C. (29) uit Herentals werd een jaar cel gevraagd. Zij was de ex van D. en leefde aan zijn zijde als junk. Zij komt weg met een werkstraf van 50 uren. Vier andere dealers uit Antwerpen, Berlaar en Herentals kregen werkstraffen van 140 uren tot 3 jaar gevangenisstraf.