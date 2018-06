Tweede editie Midzomer 14 juni 2018

Wie het verenigingsleven wat beter wil leren kennen, kan op zaterdag 23 juni van 13 tot 22 uur deelnemen aan de tweede editie van Midzomer.





Deze kijk- en doedag vindt plaats aan het sportcentrum De Tumkens. Verenigingen baten een standje uit waar ze hun activiteiten voorstellen. Daarnaast staan er ook foodtrucks, is er een lounge terras ingericht en er is animatie voor de kids voorzien. Zo komen de leden van Ghost Rockers om 19.30 uur langs. In de namiddag wordt ook de match van de Rode Duivels tegen Tunesië op groot scherm uitgezonden. Deelnemen is gratis. (GMA)