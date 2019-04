Twee jaar voorwaardelijk voor trucker die verboden relatie had met 12-jarige, zijn moeder krijgt jaar met uitstel omdat ze liet begaan Kim Aerts

02 april 2019

11u08 4 Begijnendijk Een vrachtwagenchauffeur uit Begijnendijk die op zijn 25ste een seksrelatie begon met een 12-jarig meisje, heeft twee jaar voorwaardelijk gekregen. Zijn moeder kreeg een jaar met uitstel voor schuldig verzuim. Vier andere familieleden kregen daarom de opschorting.

De feiten kwamen aan het licht toen de ex van Kevin V.E. (30) niet kon verkroppen dat haar voormalige partner zijn oog had laten vallen op een tienermeisje. V.E. leerde haar kennen omdat hun vaders kennissen waren van elkaar. De tiener zat echter in een moeilijke thuissituatie en trok voor een week in bij V.E. en zijn familie in de grote huurwoning in Kampenhout. Dat weekje werd al snel enkele maanden toen de vonk oversloeg tussen de twee. Dat er seksuele betrekkingen waren, stak V.E. nooit onder stoelen of banken. Volgens het openbaar ministerie werden er zelfs “degoutante geluidsfragmenten” uitgewisseld. Maar niemand van de familie stelde zich vragen bij de liefdesaffaire van de 25-jarige zoon des huizes en zijn 13 jaar jongere vriendin. “Het is opvallend hoe licht de beklaagden erover gaan. Het slachtoffer is misbruikt op een degoutante wijze. Ze was een bijzonder kwetsbaar meisje dat niet werd opgevangen door haar ouders”, omschreef de procureur het plaatje verder. De moeder van V.E. werd destijds aangesteld als pleegmoeder van de tiener.

Als een eigen dochter

“Ik beschouwde haar als mijn dochter. Onze bedoeling was om haar in een goede richting te krijgen, maar de liefde kan je niet tegenhouden. Kevin heeft tegen ons altijd de waarheid verteld”, getuigde Christel A. (50) uit Messelbroek op het proces. Zij kreeg nu een jaar cel en 8.000 euro boete voor schuldig verzuim. De straf is volledig met uitstel. Haar zoon kreeg twee jaar voorwaardelijk. V.E. kreeg een contactverbod opgelegd en hij moet zich gespecialiseerd laten behandelen. Hij moet eveneens een leerproject volgen voor daders van seksueel geweld en wordt voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten.

Verloofd met oudere vrouw

“De rechtbank legt de vinger op de wonde”, reageert zijn advocaat. “In de verhouding tussen een meerderjarige en een minderjarige moet je als volwassene altijd je verantwoordelijkheid nemen.” En dat deden noch de vader of moeder van het meisje of de stiefvader en stiefmoeder van V.E. Zij kregen alle vier de opschorting voor het schuldig verzuim. Willy N. (62) uit Baal, de vader van het slachtoffer, verklaarde dat hij dit nooit had zien aankomen. “Ik stond op straat zonder geld. Mijn dochter vroeg toen om daar te logeren, maar ze wou niet meer naar huis komen.” De burgerlijke partij vroeg een schadevergoeding van 5.000 euro. Daarvan werd 2.400 euro toegekend. V.E. is ondertussen verloofd met een oudere vrouw. “Ik wil die fout niet nog eens maken”, verklaarde hij aan de rechter.