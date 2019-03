Twee jaar cel voor gevangennemen ex KAR

01 maart 2019

18u54 0 Begijnendijk De Leuvense strafrechter heeft een man veroordeeld tot twee jaar cel na het gevangennemen van zijn ex-echtgenote in haar woning in Begijnendijk. Hij kneep haar keel dicht tot ze bijna geen lucht meer kreeg.

Jelle W. (27) begaf zich op 6 augustus 2016 samen met Ingrid C. naar de woning van zijn 37-jarige ex in Begijnendijk. Hij was vooral uit op haar gsm. Daarmee wilde hij geld naar zichzelf overschrijven dat volgens hem ten onrechte van de gemeenschappelijke rekening was gehaald. Het kwam tot een woordenwisseling die al snel uitliep op een handgemeen. De twintiger zou zijn ex hebben geslagen en gestampt. De vrouw belandde eerst bij een arts en later in een ziekenhuis. De man beweerde dat zij zichzelf verwond had aan een houten hek. Volgens het slachtoffer raakte haar gewezen partner buiten zinnen toen ze de code van haar gsm weigerde te geven. “Hij greep me naar de keel en bleef knijpen tot ik in ademnood kwam”, verklaarde ze aan de politie. De vrouw probeerde te ontsnappen, maar de beklaagde sloot het huis hermetisch af en trok haar in de garage. Daar zat ze opgesloten tot ze via een raam de buren kon bereiken. W. werd wegens onrechtmatige vrijheidsberoving, diefstal en opzettelijke slagen en verwondingen veroordeeld tot twee jaar cel. Die straf is met probatie-uitstel. Ingrid C. kreeg opschorting voor schuldig verzuim.