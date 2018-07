Tunnel onder rotonde niet voor morgen FIETSDOORSTEEK ONHAALBAAR OP KORTE TERMIJN, DUS WORDT HET OPKNAPBEURT GEERT MERTENS

28 juli 2018

02u25 0 Begijnendijk De 'Duracell-rotonde' wordt verkeersveiliger gemaakt. Schepen van Openbare Werken Herman Decoux (MGB) pleit voor een fietstunnel zoals aan het op- en afrittencomplex in Webbekom (Diest). Voor het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is het kostenplaatje echter te hoog.

"Ik gebruik het fietspad aan de rotonde elke dag en de situatie is veel te gevaarlijk", zegt schepen Decoux. "De zichtbaarheid is vrij beperkt door de batterijen en het groen op de rotonde. Ofwel moet de rotonde vlak gemaakt worden en moeten de batterijen en beplanting verwijderd worden, ofwel moet er een ondertunneling komen."





Veel mensen denken dat de rotonde op het grondgebied van Aarschot ligt, maar ze ligt zich net op grondgebied Betekom. "Als we echt voor de veiligste oplossing willen gaan, moet de tunnel er komen", voegt Decoux eraan toe. "Op die manier is er op geen enkel conflict tussen auto's en fietsers."





Niet op korte termijn

Ook collega-schepen van Openbare Werken Christel Verlinden (Open Vld) van Aarschot is voor een ondertunneling. Alleen de kostprijs is te hoog. Daarom kreeg het voorstel ongunstig advies. Alle voorstellen kregen tot nu toe ongunstig advies. Het geheel moet dus terug naar de tekentafel genomen worden. "Een fietstunnel onder de R25 is op korte termijn niet mogelijk", luidt het bij AWV. "Daarom wordt er werk gemaakt van tijdelijke maatregelen via structureel onderhoud."





De voorbije vijf jaar waren er aan de rotonde twaalf ongevallen waarvan vier met fietsers. "Het verplaatsen van het zwaartepunt van de oversteken naar de Betekomsesteenweg is niet duurzaam zonder verkeerslichten of tunnel", luidt het bij AWV. "Ook het behouden van de fietsoversteek over de bypass is onveilig, zelfs als de fietsers geen voorrang krijgen. Vaak zullen ze immers onterecht voorrang nemen of krijgen, met alle verwarring vandien. Een toename van het aantal kopstaartaanrijdingen is aannemelijk."





De rotonde krijgt in ieder geval een opknapbeurt en langs de Ter Heidelaan worden vrijliggende fietspaden aangelegd. Wellicht worden er veilige oversteekplaatsen met lichten aan de kruising van de Ter Heidelaan met de Betekomsesteenweg gecreëerd.