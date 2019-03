Trucker riskeert 3 jaar cel voor verboden liefde met 12-jarige: ouders dader én slachtoffer staan mee terecht omdat ze het lieten gebeuren Kim Aerts

05 maart 2019

17u00 0 Begijnendijk Een trucker uit Begijnendijk riskeert 3 jaar cel omdat hij op zijn 25ste maandenlang een liefdes- en seksrelatie had met een 12-jarig meisje. Familie en vrienden stonden erbij en keken ernaar. Zij riskeren tot 2 jaar cel voor minstens schuldig verzuim.

Twee moeders, een vader en een stiefpapa stonden dinsdag terecht omdat de 25-jarige zoon des huizes een kalverliefde van een 12-jarige had beantwoord. Vrachtwagenchauffeur Kevin V.E., ondertussen 30 jaar, leerde het tienermeisje kennen omdat hun ouders kennissen waren van elkaar. Omdat de tiener in een moeilijke thuissituatie zat, trok ze in bij V.E. en zijn familie. Van het een kwam het ander. En het bleef niet bij handjes vasthouden. Maar vragen werden er niet gesteld in de grote huurwoning in Kampenhout waar ze tezamen leefden. “Het is opvallend hoe licht de beklaagden erover gaan. Het slachtoffer is misbruikt op een degoutante wijze. Ze was een bijzonder kwetsbaar meisje dat niet werd opgevangen door haar ouders. Eigenlijk zou de strafvordering vanaf haar geboorte moeten beginnen. Het gaat hier om verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van een 12-jarige. Allemaal waren jullie op de hoogte en het werd zelfs goedgekeurd”, trok de procureur fel van leer.

Ze was al een beetje gestoord. Het is niet omdat ik haar een seksleven heb gegeven, dat ik haar nog meer heb kapotgemaakt. Hoofdbeklaagde Kevin V.E. (30)

V.E. bleef er vrij kalm onder. “Ze was al een beetje gestoord. Het is niet omdat ik haar een seksleven heb gegeven, dat ik haar nog meer heb kapotgemaakt. Twee maanden heb ik in de gevangenis gedacht ‘wat heb ik nu gedaan?’” De dertiger kreeg op het beklaagdenbankje bijval van zijn moeder Christel A. (50) uit Scherpenheuvel-Zichem. “De liefde kan je niet tegenhouden. Ik beschouwde haar als mijn dochter. Wij stuurden haar naar school en daar deed ze het goed”, sprak de moeder van V.E. “Toen ze bij ons kwam, kon ze niet tot 10 tellen. Ze kon nog geen klok lezen. Maar op het vlak van relaties was ze echt wel rijp”, verdedigde stiefvader Eric P. (58) zich. Willy N. (62) uit Baal, de vader van het slachtoffer, verklaarde dat hij het nooit had zien aankomen. Toch riskeert de man 2 jaar cel, net als zijn ex, Linda V. (55) uit Aarschot. Voor schuldig verzuim en omdat ze de zedenfeiten “opgewekt, begunstigd of vergemakkelijkt” zouden hebben. De moeder van Kevin riskeert daarvoor dezelfde straf. Voor Eric P. en vriendin Christel D. (35) uit Haacht werd een jaar cel gevraagd.

Opschorting

De advocaat van Kevin pleitte de opschorting. “Het mag niet, maar het leven is wat het is. Kevin is geen pervert. Hij heeft zijn fout ingezien en heeft ernaar gehandeld.” De vijf anderen beklaagden vroegen de vrijspraak. “Toen ze zich in Kampenhout installeerden, was de relatie al bezig en was het kwaad al geschied. Het is een onachtzaamheid geweest. Zij hebben dat meisje tijdelijk opvang geboden, voor het eerst in haar leven. Zij moesten geen therapeut of psychiater gaan spelen. Dat had in de jeugdrechtbank al moeten gebeuren.” Vonnis 2 april.