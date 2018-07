Tom Wouters lijstduwer 23 juli 2018

02u31 0

De jongste partijvoorzitter uit de Begijnendijkse politieke geschiedenis, Tom Wouters, wordt lijstduwer voor MGB voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De 29-jarige Wouters neemt de plaats in van huidig burgemeester Willy Michiels die besliste om op plaats 11 te gaan staan. "Dat Tom van aanpakken weet, is duidelijk" klinkt het. "Hij stuurt dagelijks zeventig mensen aan." Wouters is storemanager bij de grootste retailketen ter wereld en staat in voor het personeel in winkels in Leuven en Antwerpen.





(GMA)