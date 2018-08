Suikerbieten redden het dan weer wél 18 augustus 2018

02u27 0 Begijnendijk De gemeentelijke schattingscommissies onder leiding van de schepenen van Landbouw zijn op pad om de schade op te meten. In september volgt een tweede vaststelling bij getroffen boeren, om te kijken of de toestand is veranderd. Suikerbieten kunnen er bovenop komen, maar aardappelen zijn meestal verloren.

Van de gewassen die intussen werden geoogst, zoals fruit, worden de kilo's en verkoopbonnen ingebracht. De Vlaamse regering en het KMI beslissen pas na de officiële zomer of de hittegolf erkend wordt als ramp. De uitkeringen verlopen traag. Er zijn boeren die nog wachten op hun aanvraag uit 2016.





"Deze warmte was erger dan de regen van twee jaar geleden", zegt Lieve Renders (CD&V), schepen in Scherpenheuvel-Zichem. "Wij ronden onze vaststellingen volgende week af, zodat de boeren kunnen oogsten. We zitten nu aan 25 aanvragen."





Claims

Aarschot start begin volgende week met een rondgang. "31 hebben al een aanvraag ingediend", zegt schepen Christel Verlinden (Open Vld). "We gaan eerst langs bij de fruitboeren, daarna bij de anderen." Ook Tielt-Winge start woensdag. Een tiental aanvragen zijn binnen. Bekkevoort heeft 15 claims van fruitboeren en 20 van boeren met akkers.





"Op de zware bodems is de schade nog het minst groot, tot 40% van de opbrengst, want die grond houdt vocht het langst vast", zegt schepen Wouter Lenaerts (CD&V). (VDWT)