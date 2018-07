Subsdies woon-schoolverkeer-projecten 14 juli 2018

De provincie Vlaams-Brabant geeft 158.523 euro voor 42 duurzame woon-schoolverkeer-projecten van scholen uit Affligem, Asse, Bierbeek, Boutersem, Gooik, Grimbergen, Haacht, Halle, Herent, Kampenhout, Kortenaken, Landen, Leuven, Machelen, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Rotselaar, Tervuren, Tienen, Tremelo, Vilvoorde en Zaventem. "We willen scholen stimuleren om van stappen en fietsen met de leerlingen een gewoonte te maken. Ze stellen een jaarplan op met het hele jaar door aandacht voor praktische verkeerslessen. Zo doen kinderen en jongeren al vroeg ervaring op in het verkeer, wat hen voorbereidt op het moment waarop ze alleen de straat op gaan", aldus Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit. "Met de subsidie investeren de scholen in materiaal voor de verkeerslessen, fietsen of een uitbreiding van de fietsenstalling." (VDT)





