Stoker Emiel 'Mil' De Gent (90) overleden AFSCHEID VAN MAN DIE HET VOLK LIKEUR LEERDE DRINKEN GEERT MERTENS

30 januari 2018

02u36 0 Begijnendijk Likeurstoker Emiel 'Mil' De Gent is overleden. Hij werd 90 jaar. De man verbleef al een tijdje in het woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo. Naast de bekende jenevers 'Kemp'sche boeren' brouwde De Gent ook talloze andere zaken zoals 'Parfait D'amour', 'Crème De Cacao' of de 'IJskristal'. De likeurfabriek De Gent blijft verder bestaan: zo'n tien jaar geleden namen zijn dochter en schoonzoon de zaak al over.

De geschiedenis van likeurfabriek De Gent gaat terug tot 1881. In dat jaar richt André Douwen in Aarschot een jeneverstokerij op. De vader van Mil, Antoon 'Toine' De Gent, koopt eind jaren twintig al dit materiaal op en verhuist het naar Betekom. "In de beginjaren was Toine zowel verkoper als producent", klinkt het. "Op zijn fiets reed hij rond om zijn 'Kemp'sche boeren' aan de man te brengen."





Tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchtte de familie naar Frankrijk, maar eerst begroef vader De Gent nog een lading in de tuin. Op die manier kon hij na de oorlog meteen een doorstart nemen. "De voorraad in de bergplaats werd al snel ontdekt door de Duitsers", herinnerde Mil zich. "Maar het waren niet enkel de Duitsers die met de jenever weg waren, ook de mensen van het dorp. Het schone was: ze hadden alles opgeschreven wat ze gepakt hadden. Na de oorlog kwamen ze hun schuld vereffenen."





Winkel te klein

Op 18-jarige leeftijd stapte Mil mee in de zaak. Bijna twintig jaar werkten vader en zoon samen tot die laatste in 1964 de likeurfabriek overnam. In de jaren zestig was de bergplaats achterin de winkel te klein geworden en bouwt Mil een magazijn en stokerij om aan de steeds groter wordende vraag te kunnen voldoen. Een echt slechte periode kende De Gent nooit. "Als het slecht ging, dan ging ik de baan op om mijn waar te verkopen. Het geheim van mijn succes? Als je goede marchandise hebt, blijven de mensen komen."





Mil maakte de tijd nog mee dat jenever niet in cafés mocht verkocht worden. "De cafébazen hielden een fles achter de toog of in de keuken en de mensen mochten daar hun druppel gaan drinken."





'IJskristal'

De Gent experimenteerde regelmatig en vond af en toe iets nieuws uit. In 2007 lanceerde hij de 'IJskristal'. "Het recept van de likeur én de andere jenevers is een familiegeheim", zegt hij. Zijn klanten kwamen uit alle windstreken. "Zelfs uit Amerika is er ooit interesse voor onze likeuren en jenevers geweest."





"Het overlijden van Mil is een groot verlies voor Betekom", zegt burgemeester Willy Michiels (MGB). "Mil was ook de drijvende kracht achter het plaatselijke feestcomité. Een kerstmarkt zonder een jenever van De Gent was de laatste negentig jaar ondenkbaar. Ook organiseerde hij jarenlang de biertonnenkoers. De naam De Gent zal in ieder geval niet verdwijnen. Zijn dochter en schoonzoon hebben geruime tijd geleden de fabriek al overgenomen."





De uitvaartplechtigheid vindt morgen om 11 uur plaats in het Uitvaartcentrum Eraly, aan de Kruisstraat 169 in Tremelo.