Steven Vermeulen krijgt steun Groen 29 maart 2018

Met de steun van Groen komt Leef in oktober opnieuw op in Begijnendijk. Huidig raadslid Steven Vermeulen wordt lijsttrekker. "We zetten in op drie kernwaarden: sociaal, verkeersveilig en een groen Begijnendijk en Betekom", zegt hij. "De overige kandidaten wordenin de loop van de volgende weken en maanden bekend gemaakt. Het zal een mix worden van onafhankelijke kandidaten en leden van Groen."